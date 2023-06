AUDET, Hélène



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 21 juin 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Hélène Audet. Elle était la conjointe de monsieur Robert Groulx, fille de feu madame Germaine Roy et de feu monsieur Calixte Audet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Robert ; ses filles : Anne-Marie (Jean Paré) et Gabrielle Vaillancourt ; sa petite fille : Charlotte; ses frères et sœurs : Colette (Benoit Bernier), Lucille (Pierre Jacques), Céline (Jacques Lachance) et Jacques (Claire Noël) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Groulx : Reine, Louise, Denis (Lise Boulanger) et Sylvie (Réal Gagné) ; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont son amie de longue date Marie Mercier. La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre Intégré de cancérologie de Québec pour leur suivi médical ainsi que celui des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 405-1825, boul. Henri-Bourassa, Québec Qc, G1J 0H4, 418-525-4385, https://fondationduchudequebec.org/