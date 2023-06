DROUIN, Clément



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 12 juin 2023, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédé monsieur Clément Drouin, époux de madame Monique Parent, fils de feu madame Marie-Louise Ferland et de feu monsieur Armand Drouin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Ste-Marguerite de Beauce à une date ultérieure. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Marie-Josée Fortier) et Isabelle (François Corkery et ses enfants); ses petits-enfants : Charlotte et Rémi Drouin, Sara-Kim Gladu et Mégane Corkery. Il était le frère de feu Marc et André (Cécilia Audet), ainsi que le beau-frère de feu Jeanne d'Arc (feu Rosaire Grenier), feu Édouard (Blanche Côté), feu Fernando (feu Georgette Gagnon), feu Marie-Rose (feu Jean-Marie Jobin), feu Mariette, feu Léonard (Armande Bourget) et Marguerite. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.