OUELLET, André



Au Centre d'Hébergement Saint-Antoine de Québec, le 15 juin 2023, est décédé à l'âge de 77 ans, monsieur André Ouellet. Il était le fils de feu Lucien Ouellet et de feu Madeleine Duchesneau. Il résidait à Québec.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Julie, Marie-Maude, Anne et David; sa petite-fille Chloé Dirksen. Sont également attristés par son départ ses frères et sœurs de la famille Ouellet : Marguerite, Hélène, Monique, Jacques, Diane, Jocelyne et leurs conjoints respectifs ainsi que: André Lamontagne, Marie Lecompte, Denis Asselin, Adriana Mejia Soto qui avaient une place chère à son cœur.