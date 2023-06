BLAIS, Soeur Jeanne-Paule, O.P.



Au Domaine Saint-Dominique, le 23 juin 2023, est décédée sœur Jeanne-Paule Blais, à l'âge de 87 ans et 9 mois, après 60 ans et 5 mois de profession religieuse. Elle était membre de la congrégation des Dominicaines Missionnaires Adoratrices. Née le 22 septembre 1935, à Port-Daniel-Est (Bonaventure), elle était la fille de feu Herméline Roussy et de feu Frédéric Blais. Outre les membres de sa famille religieuse, sœur Jeanne-Paule laisse dans le deuil sa sœur Germaine, de la même congrégation, ses belles-sœurs Gladys Fillinger et Marie Roussy, et de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Sœur Jeanne-Paule rejoint dans la Maison du Père sa sœur Ernestine et ses frères: Oscar (Gladys Fillinger), Joseph (feu Angéline Parise), Arthur (Marie Roussy) et Jean-Marie. Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices et les membres de la famille vous accueilleront au centre commémoratifle vendredi 30 juin de 19h à 21h etde 12h30 à 13h30.L'inhumation se fera ultérieurement au Cimetière La Nativité de Notre-Dame (2e), rue Wilbrod Robert, Québec, G1C 8A3. Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par une offrande de messe. Adresse postale : Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, 131, rue des Dominicaines, Québec (Qc), G1E 6S8. Un remerciement spécial au personnel du Domaine Saint-Dominique pour leur dévouement attentionné et les bons soins prodigués.