COUTURIER, Édouard



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 13 juin 2023, à l'âge de 87 ans et 11 mois est décédé M. Édouard Couturier époux de dame Suzanne Bordeleau. Il était le fils de feu M. Joseph-Édouard Couturier et de feu dame Juliette Le Moine. Il demeurait à La Malbaie. La famille recevra les condoléances auxle vendredi 30 juin 2023 de 19h à 22h,et de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Bordeleau; ses filles : Catherine et Julie (Dennis Mallette); ses petits-fils : Colin Lamoureux et Thomas Lamoureux ainsi que neveux, nièces, cousins, cousine et amis (es). Il est allé rejoindre sa première épouse Danielle Leclerc, ses sœurs et son frère : Cécile, Hélène (Michel Bélanger), Gabrielle (André Laurin), Alice et Maurice (Estelle Arcand). La famille tient à remercier le personnel du 3eme étage de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul et le personnel du CHUL de Québec pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation Mains de l'Espoir de Charlevoix, formulaires disponibles au salon et en ligne au : www.mainsdelespoir.org/fondation Les funérailles seront dirigées par