DROLET, Dominique



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juin 2023, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Dominique Drolet. Elle était l'épouse de Martin Forgues, fille de Suzanne Plante et de Henri Drolet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillerapour les condoléances à lade 9h à 13h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Martin; ses parents : Suzanne et Henri; ses enfants : Élizabeth Delage (Jens Ruoff), Simon Delage, Émilie Forgues (Samuel Labrecque), Laurie Forgues (Nicolas Robitaille-Fournier) et Jean-Simon Forgues; ses petits-enfants : Jeanne Delage, Agathe Ruoff et Léo Labrecque; ses frères et sœurs : Robert (Marian Cameron), Pierre (Anne Saint-Hilaire), Michelle (Jocelyn Naud), Jean (Chantal Perreault), François (Carine Renard) et Isabelle Drolet (Alain Arsenault); sa belle-mère Denise Berrouard (Robert Chamberland); son beau-frère Stéphane Forgues (Stéphany April); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Nous étions heureux de partir en Italie. Le voyage était magnifique. Subitement, le 13 mai, la vie a décidé de te diriger vers un nouveau voyage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la greffe de moelle osseuse de l'Est du Québec, au 2375, avenue de Vitré, Québec (Qc) G1J 5B3, tél.: 1 877 520 3466, site Web : www.fondation-moelle-osseuse.org