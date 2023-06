PARADIS, France



À son domicile, le 14 mai 2023, à l'âge de 59 ans et 9 mois, est décédée madame France Paradis, fille de madame Rita Fontaine et de feu monsieur Marcel Paradis. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h.Elle laisse dans le deuil son fils David (Marie-Ève Carroll); ses petits-enfants : Naomie et Donovan; son frère et ses sœurs : Christiane (Rex Jones), Richard (Manon Pilote) et Johanne, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.