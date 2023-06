BOUCHER, Robert



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 26 juin 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Robert Boucher, cofondateur de Boucher Lortie. Il était l'époux de Lucienne Paquet, le fils de feu dame Jeanne d'Arc Côté et de feu monsieur Alphonse Boucher. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil : sa compagne Jocelyne Villeneuve; ses enfants : Denis Boucher (Chantal Simoneau), Marco Boucher (Carole Plamondon) et Stéphan Boucher (Julie Brosseau); ses petits-enfants : Samuel, Ludovick (Elodie Martineau), Grégory (Carole Côté-Laflamme), Tommy, Laurie (Sebastian Bregner-Novais), Karyne Harvey (Michel Jobin) et Jean-Philippe Harvey (Angela Harvey); ses frères et sa sœur : Eugène (Nicole Paquet), Roland (Françoise Nadeau), Rollande (Claude Joncas) et Roger (Francine Bérubé); sa belle-sœur Gisèle (Yves Côté); les membres de la famille Villeneuve; son ami cofondateur Yvon Lortie (Renée Morin); tous les employés et partenaires d'affaires de Boucher Lortie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation sociale (FAIS), au 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Qc) G1N 2W1, tél.: 418-691-0766, site Web : www.fondationfais.org