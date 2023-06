AUDET, Jeanne d'Arc



C'est avec tristesse mais dans la sérénité que nous annonçons le départ de Jeanne d'Arc Audet survenu à l'hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 5 juin 2023, à l'âge de 90 ans. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Audet et de feu dame Marie-Blanche Audet. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera auPour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danyèle (Louis Beaudoin), Jo-Anne (feu Pierre Guérin) et Pierre (Diane Fortin); le père de ses enfants, Jacques Turgeon; ses petits-enfants : Kevin (Marta), Stéphanie et Francis (Janie); ses arrière-petits-enfants : Alexis, Lorenzo et Dayana; les enfants de Diane Fortin : Yannick (Gina), Marie-Ève (Sonny) et leurs enfants : Jacob, Noah, Zack et Alexa; sa sœur, feu Rollande (feu Laval Quirion); ses filleuls : Denis (Line), Martin (Mélanie) et Francis (Janie); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Turgeon : feu Rolande (feu René Nadon), Marcelle (feu Laurent Côté) et Ghislaine (Marcel Gingras); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de L'I.U.C.P.Q pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.) (2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8, 418-656-4999), www.fondation-iucpq.org