France: Macron dénonce des violences «injustifiables», marche blanche pour l'adolescent tué par la police

Le président français Emmanuel Macron a convoqué jeudi une réunion de crise et dénoncé des «violences injustifiables» après une deuxième nuit de heurts déclenchée par la mort d'un adolescent tué par la police près de Paris, où une marche blanche en sa mémoire se tient dans l'après-midi.

Depuis la mort de Nahel M., 17 ans, lors d'un contrôle routier mardi, les tensions sont allées crescendo en banlieue parisienne avant de se propager, dans la nuit de mercredi et jeudi, à d'autres villes, théâtres de dégradations et d'affrontements avec les forces de l'ordre.

Le chef de l'État a dénoncé des «violences injustifiables» contre «les institutions et la République» à l'ouverture d'une cellule interministérielle de crise qu'il a convoquée au ministère de l'Intérieur.

«Des mairies, écoles et commissariats» ont été «incendiés ou attaqués», a indiqué le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter, précisant que 150 personnes avaient été interpellées pendant cette nuit de tensions, qui fait craindre un nouvel embrasement des banlieues.

La France a été à plusieurs reprises le théâtre de violences urbaines déclenchées par la mort de jeunes hommes, souvent issus de l'immigration d'origine maghrébine et d'autres pays d’Afrique, à la suite d'interventions policières. En 2015, la mort de deux adolescents poursuivis par les forces de l'ordre avait provoqué trois semaines d'émeutes.

L'événement déclencheur de ces nouvelles violences s'est noué mardi quand Nahel M. a été tué à bout portant par un motard de la police à Nanterre, ville du département des Hauts-de-Seine à une quinzaine de kilomètres à l'ouest Paris.

Mercredi, Emmanuel Macron avait évoqué un acte «inexplicable» et «inexcusable», des mots critiqués par l'extrême droite et les syndicats de policiers au nom de la présomption d'innocence.

La version policière selon laquelle le jeune homme aurait foncé sur le motard a été infirmée par une vidéo du drame où on entend «tu vas te prendre une balle dans la tête», sans que l'on puisse attribuer cette phrase à quelqu'un en particulier.

Le policier soupçonné du tir mortel, âgé de 38 ans, devait être présenté à un juge en vue d'une éventuelle inculpation à l'issue de sa garde à vue.

A l'initiative de sa mère, qui a fait part de son sentiment de «révolte», une marche blanche doit se tenir à 14 h (12 h GMT) dans l'après-midi à Nanterre, devant la préfecture des Hauts-de-Seine, sous haute surveillance des autorités.

Jeudi matin, Emmanuel Macron a formé le vœu que «les prochaines heures» soient celles du «recueillement» et du «respect».

«C'est pour Nahel»

Malgré un renforcement de la présence policière près de Paris, où 2000 hommes avaient été mobilisés, la situation avait commencé à se tendre mercredi après 23 h (21 h GMT) à Nanterre, déjà théâtre d'affrontements avec des forces de l'ordre la veille.

Plus d'une dizaine de voitures et nombre de poubelles ont été incendiées et des barrières ont été placées sur la route, selon des journalistes de l'AFP sur place. Jusqu'au milieu de la nuit, les forces de l'ordre ont répliqué aux jets de pavés par des tirs de gaz lacrymogène.

Dans le même département, à Clamart, une rame de tramway a été incendiée et, dans l'Essonne, au sud de Paris, un groupe de personnes a mis le feu à un bus vidé de ses passagers, selon des sources policières.

En Seine-Saint-Denis, département au nord-est de la capitale, de nombreuses dégradations ont été commises par des groupes d'émeutiers très mobiles.

Le poste de sécurité de l'entrée du domaine de la prison de Fresnes, au sud-est de Paris, a été attaqué au mortier d'artifice, selon une source policière.

Les violences ont également touché Paris où des jeunes ont affronté de manière sporadique les forces de l'ordre pendant plus de trois heures dans le nord-est de la ville, a constaté un journaliste de l'AFP.

«Nous en avons assez d'être traités de la sorte. C'est pour Nahel, nous sommes Nahel», ont lancé deux jeunes, le visage masqué alors qu'ils poussaient des poubelles.

D'autres grandes villes telles que Lyon (sud-est) ou Toulouse (sud-ouest) ont également été touchées par ce nouvel accès de fièvre.

La mort de Nahel a relancé la controverse sur l'action des forces de l'ordre en France, où un nombre record de 13 décès a été enregistré en 2022 après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers.

«J'ai mal à ma France. Une situation inacceptable», avait réagi le footballeur vedette du PSG et capitaine de l'équipe nationale Kylian Mbappé sur Twitter.

Le drame a également provoqué de nombreuses réactions de responsables politiques.

«Assez! Ces meurtres engagent l'autorité de l'État! Cette police doit être entièrement refondée, ses meurtriers punis», a tweeté le chef de file de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon.

Les représentants du parti d'extrême droite Rassemblement national ont évoqué une «tragédie» et demandé à respecter «le temps de l'enquête».