Attaque de Skittles dans un restaurant: un jeune de 19 ans arrêté au Minnesota

Un jeune homme de 19 ans à la dent vraisemblablement sucrée a été accusé d’agression vendredi après avoir commencé à attaquer aléatoirement les clients et les employés d’un restaurant du Minnesota avec... des Skittles.

Vendredi, Tristan Stetina, 19 ans, se serait introduit dans un restaurant et aurait «commencé à lancer des Skittles aux employés et aux clients», selon les documents de la police obtenus par le New York Post mardi.

L’une des victimes aurait rapporté avoir ressenti une «douleur piquante dans le dos» après avoir reçu l’un des projectiles, selon le média américain.

Le jeune assaillant tatoué au visage aurait rapidement été arrêté à l’extérieur de l’établissement – non sans s’être débattu –, après avoir laissé sa traînée de bonbons arc-en-ciel «partout sur le sol», selon les notes du rapport d’un officier du ministère de la Sécurité publique de Mankato.

«Pendant que les officiers plaçaient les menottes à Stetina, il s'est éloigné et a tenté de se libérer du contrôle des officiers. Stetina a ensuite enroulé sa jambe autour de l'officier Gilbertson pour tenter de le faire trébucher», auraient également relaté les autorités, selon le New York Post.

Le jeune délinquant, qui fait face à plusieurs accusations pour l’agression ainsi que pour avoir résisté à son arrestation, pourrait faire face à un an de prison, a conclu le média anglophone.