BÉDARD, Jean-Paul



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 juin 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Bédard, fils de feu Imelda Fortin et de feu Aurélius Bédard. Il demeurait à Québec.suivi de l'inhumation dans le lot familial. La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9 h 30 pour recevoir vos condoléances. Il laisse dans le deuil ses frères : Roger et Gabriel, son beau-frère Jean-Luc Paquet; ses neveux et nièces : Christian, Nicole, Marc et France Gagnon, Denis et feu Lucie Paquet, ainsi que de nombreux petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs qui l'ont précédé : feu Renée (feu Jean-Paul Gagnon), feu Suzette (Jean-Luc Paquet) et feu Christiane. La famille tient à remercier chaleureusement ses voisins et voisines ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus qui ont été d'une grande aide pour lui dans les derniers jours de sa vie. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.