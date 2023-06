DELAUNIÈRE, Muriel



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 10 juin 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Muriel Delaunière. Elle était l'épouse de feu monsieur Léonard Cloutier, la fille de feu dame Alice Poulin et de feu monsieur Joseph Delaunière. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.et de là au cimetière Saint-Charles, au 1460, boul. Wilfrid-Hamel. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lisette (René Béland), Francine (feu Steve Kiely), Hélène (Jean Marceau), Denis (Gladie Girard) et Julie (Walter Miraglia); ses petits-enfants : Kathy, Valérie, Simon, Marilou, Patrick, Tristan, Emmanuelle et Olivia; ses arrière-petits-enfants : Samuel, Alex, Elyssa, Marianne, Alice et Charlie; son arrière-arrière-petite-fille Mikaëla; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Sophie Breton et le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour tous les bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, au 450, avenue St-Jean Baptiste, bureau 10, Québec (Qc) G2E 6H5, tél.: 418-683-2323, site Web : www.operationenfantsoleil.ca