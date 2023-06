GUIMONT, Pauline Proulx



Au CHSLD de Sainte-Perpétue, le 25 mai 2023, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédée madame Pauline Proulx, épouse de monsieur Yvan Guimont. Elle était la fille de feu monsieur Paul-Émile Proulx et de feu dame Juliette St-Pierre. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 13h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils adoré Sébastien (Martine Dancause), sa fille adorée Mélanie (Jean-François Turgeon); ses petits-enfants qu'elle chérissaient Annabelle (Jayson Nadeau) et Antonin. Elle était la sœur de Réjean (Chantal Castonguay) et la marraine de leur fille, Audrey. Elle était la belle-sœur de Roland (Aline Cloutier), feu Jeanine, Bertrand (Céline Guimont), feu Louisette, Claudette (Robert Tondreau), feu Alain (Marguerite Jean). Sont également affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci particulier à tout le personnel et au Dre Paré du CHSLD de Sainte-Perpétue pour leur humanisme, leur dévouement et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc) G1M 3H6, site internet : https://prqca.ca/faire-un-don/ ou la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Qc) G5V 3R8, site internet : www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Maison d'Hélène, pour la maison en fin de vie, 350, Saint-David, Montmagny (Qc) G5V 4P9, site internet : www.lamaisondhelene.org Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la