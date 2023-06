Billet expiré: 70 M$ redistribués en lots bonis?

Le billet gagnant n’ayant pas été réclamé au bout d’un an, le gros lot de 70 millions $ du tirage du 28 juin 2022 du Lotto Max pourrait être redistribué en lots bonis.

Ledit billet avait été vendu chez un détaillant de Scarborough, en Ontario, mais il n’a jamais été validé, malgré un appel à la population fait en mai dernier.

«Si une tentative de validation d’un billet de loterie comme LOTTO MAX ou LOTTO 6/49 est effectuée après l’échéance d’un an, le message du terminal de loterie informera le client que le billet n’est plus valide», a fait savoir la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) par voie de communiqué.

Cependant, la campagne de sensibilisation aura peut-être porté ses fruits, car l’OLG a reçu plus de 1100 appels de personnes prétendant avoir perdu le billet gagnant.

«OLG s’emploie à toujours payer le bon lot au propriétaire légitime d’un billet gagnant. Compte tenu du nombre élevé de personnes déclarant avoir perdu le billet, l’équipe dévouée d’enquêteurs de la loterie d’OLG doit prendre le temps nécessaire pour examiner toutes ces réclamations potentielles faites avant l’échéance. Une fois ce processus effectué, nous ferons le point à nouveau», a précisé la société.

L’OLG a également ajouté que les 70 millions $ seraient retournés aux joueurs par le biais de jeux bonis ou de promotions, si le propriétaire du billet n’était pas identifié.