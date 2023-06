LABRECQUE, Anna Harton



À l'unité des soins palliatifs de l'IUSMQ, le 17 juin 2023 à l'âge honorable de 101 ans, nous a quittés dame Anna Harton, épouse de feu monsieur Wilfrid Labrecque. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Harton et de feu dame Julie D'Anjou. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Le corps sera inhumé au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle a maintenant rejoint son fils Guy, son époux Wilfrid et elle laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et sa belle-fille : Benoit (Solange Duchesne), Francine (Jacques Ennis), Antonio (feu Sylvie Ennis) ; ses petits-enfants : Éric Ennis, Mélissa Ennis (Patrick Simard), Jessyka Labrecque (Jonathan De Champlain Sansfaçon) ; ses arrière-petits-enfants : Thomas et Nellie ; son frère et ses belles-sœurs : Robert (Reina Lessard), feu Ulric (Lina Turgeon) et elle était la sœur de feu Anne-Marie (feu Alphonse Paré), feu Roland (feu Dolorès Lachance), feu Louis (feu Catherine St-Pierre), feu Joseph, feu Bertha (feu Oscar Paré), feu Exavier (feu Fernande Lord), feu Armand, feu Jeanne (feu Gérard Lord), feu Philippe (feu Louisette Turgeon) ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Labrecque : Olivette (feu Clément Paré), feu Rose-Aimée (Armand Lachance), Thérèse (André Vermette), feu Georges (Lucille Simard) et elle était la belle-sœur de feu Adrien (feu Marie-Claire Roberge), feu Émilia, feu Marguerite (feu Alibé Gagnon), feu Antonio (feu Évelyne Jarbeau) et feu Angelina (feu Prudent Caron). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'IUSMQ pour la grande qualité des soins prodigués.