PELLETIER, Marcel



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 2 juin 2023, à l'âge de 83 ans est décédé monsieur Marcel Pelletier, époux de madame Louisa Desrosiers. Fils de feu dame Anne-Marie Pelletier et feu monsieur Rosario Pelletier. Il demeurait à Saint-Pamphile de l'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Claudel (Lucie Gauthier), feu Michel et Sébastien (Josée Michaud), ses petits-enfants : Ann-Sophie (Jérôme Noël) et Félix-Antoine Pelletier (Katherine Rivera-Lévesque); Megan et Xavier Pelletier. Il était le frère et le beau-frère de : Clément (Ginette Morin), Jean-Yves (Gaétane Lagacé) et Jocelyne (Marc Pigeon). De la famille Desrosiers : Marie-Anna (feu Adrien Bernier), feu Rita (feu Roger Bélanger), Roger (Liliane Caron), Gisèle (Jacques Fournier), Gabrielle (feu Yvon Thériault), Vital (Lise Marchand), Luce (Michel Dumas), Lucienne (Denis Chouinard), Jean-Marc (Louise Sauvé), Eugène (feu Francine Vermette), Éliane (Romuald Morin), Jeanne (Michel Guillemette), Marcel (Marcelle Rivet) et Florence (Michel Morin). Sont également affectés par son départ ses filleuls : Jean-Claude Fournier, Joël Pelletier et Louna Pelletier ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis. De sincères remerciements au personnel de la Résidence A.J. Bourgault de Sainte-Perpétue, au personnel soignant du CLSC de Saint-Pamphile et au personnel de la Maison d'Hélène de Montmagny pour leur humanisme, leur compassion et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8 ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny, G5V 4P9. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 1er juillet 2023 à compter de 11h30.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière " Bellevue " de Saint-Pamphile.