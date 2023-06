Casse-croûte Chez Hector: le berceau du pain à la viande change de propriétaires

Le célèbre casse-croûte Chez Hector, reconnu pour avoir popularisé le fameux pain de viande, change de propriétaires et sera fermé jusqu’au 29 juillet prochain alors qu’il subira une importante cure de rajeunissement.

Les nouveaux propriétaires, qui possèdent également le restaurant Frites & Bum, en ont fait l’annonce ce jeudi, sur les réseaux sociaux. Déjà, un nouveau logo a été présenté en attendant de pouvoir constater le résultat des travaux de rénovation, dont la durée est estimée à environ un mois.

«On refait toute la terrasse, la salle à manger, il y aura des travaux de réfection pour l’éclairage, on rafraîchit la peinture et on enlève une partie de mur pour redisposer le comptoir», énumère Steeve Émond, l’un des copropriétaires.

Les logos extérieurs seront également changés, pour le remplacer par le nouveau. Ces travaux représentent des investissements d’environ 150 000$.

Catherine Bouchard

Les couleurs du restaurant Frites & Bum, soit le noir et le jaune, seront à l’honneur dans la nouvelle version du casse-croûte.

«On rajeunit le brand, mais on veut laisser une touche qui était propre au Hector», précise M. Émond.

Rajeunir sa clientèle

Il espère ainsi attirer une nouvelle clientèle, tout en conservant les grands habitués du casse-croûte qui existe depuis 1952.

«Notre but premier est de faire en sorte de rajeunir la clientèle, amener Hector ailleurs et lui redonner ses fleurs», poursuit-il.

Les nouveaux propriétaires conserveront les recettes originales du menu, comme celle du pain à la viande.

«Le gros changement dans le menu, ce sont les patates. En ce moment, ce sont des patates déjà blanchies, mais là, ça va être des patates maison. Elles seront blanchies le matin et servies le jour même», explique M. Émond.

Les prix révisés

L’autre gros changement dans le menu sera les prix. Actuellement, avec le prix des assiettes, il estime «impossible d’arriver» financièrement. À titre d’exemple, une assiette «brunch» coûtait 9,99$ à la clientèle. Cette même assiette sera désormais vendue autour de 14,99$.

Chez Hector est une véritable institution à Québec. D’ailleurs, tout le Québec a connu le casse-croûte lors des audiences de la commission Bastarache en 2010. Interrogé en tant que témoin, Jacques Tétrault – alors attaché de presse de Marc Bellemare qui était ministre de la Justice à l’époque – n’a pas eu de difficulté à se souvenir de ses visites au commerce du boulevard Louis-XIV.

«On arrêtait la limousine et on mangeait chez Hector Patates» - avait-il mentionné, se remémorant les seules occasions où il a lunché avec son patron, M. Bellemare.