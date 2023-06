GOUPIL, Délya



Entourée de l'Amour des siens, le 20 juin 2023, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédée madame Délya Goupil. Fille de feu dame Jeanne Walsh et de feu monsieur Léonard Goupil. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils : Jean-Pierre Tremblay (Judith) et Martin Tremblay (Nathalie); sa petite-fille Mélanie (Pierre-Olivier); son frère Patrick Goupil (feu Nicole Cloutier); le père de ses enfants Serge Tremblay, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier son oncologue Dr William Foster, son infirmière Nadine Gilbert du C.L.S.C Orléans/Beauport CIUSS Capitale Nationale et l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Enfant-Jésus pour leur attention, la qualité des soins et leur professionnalisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres au :Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.