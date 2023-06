C’est les vacances! Voici 5 recettes à préparer pour les pique-niques sur la route

Lorsque la saison chaude est à nos portes et que les pelouses sont d’un vert éclatant, plusieurs d’entre vous commencent à caresser le plaisir d’aller pique-niquer !

L’équipe des Pictorecettes a donc créé ce super dossier pour l’occasion.

Les légumes, les couleurs, les parfums méditerranéens et la fraîcheur des ingrédients sont au cœur de ce menu festif et savoureux.

Gaspacho de légumes du jardin, salade d’orzo et olives, focaccia de pomme de terre aux tomates séchées, sandwich italien aux viandes assorties et, pour compléter, des biscuits aux fraises du Québec et au chocolat noir !

Bon pique-nique !

Gaspacho de légumes du jardin

Photo fournie par Pictorecettes

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Temps de réfrigération/Congélation/marinade : 120 min

INGRÉDIENTS

Gaspacho

8 tomates du jardin

4 concombres libanais

1⁄2 oignon rouge

1 branche de céleri

1 poivron jaune

6 feuilles de basilic frais

1 tasse (250 ml) de pain au levain rassis

1/3 tasses (80 ml) Eau

1/4 tasse (60 ml) d’huile d’olive

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de xérès ou de vinaigre de vin rouge

croûtons à l’ail

TECHNIQUE

Faire bouillir 3 litres d’eau salée pour y monder les tomates. À l’aide de la pointe d’un couteau, taillader un « X » sur la pointe des tomates et retirer le pédoncule. Plonger les tomates 45 à 60 secondes dans l’eau bouillante. Ensuite, les plonger dans une bassine d’eau glacée pour arrêter la cuisson. Retirer ensuite la peau et disposer les tomates mondées dans la cuve d’un mélangeur. Tremper les dés de pain rassis dans l’eau pour 5 à 7 minutes. Épépiner ensuite le poivron et les concombres. Conserver le 1⁄4 du poivron et des concombres pour la garniture finale et disposer le reste dans le mélangeur avec le céleri, l’oignon, les tomates, le pain, l’huile et le vinaigre. Assaisonner de sel et poivre puis pulvériser 2 minutes. Tailler le reste du poivron et des concombres en petits dés. Ciseler ensuite le basilic. Ajouter au gaspacho et bien brasser. Rectifier l’assaisonnement et refroidir au frigo 120 minutes. Séparer dans quatre pots Masson ou autres pots pour amener en pique-nique. Servir les croûtons dans un pot à part et garnir les gaspachos au dernier moment avant de les consommer pour garder le croustillant des croûtons.

Focaccia di patate aux tomates séchées

Photo fournie par Pictorecettes

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Portions : 8 à 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

Temps de poussée : 1re poussée 120 min + 2e poussée 45 min

INGRÉDIENTS

300 g (1 à 2) de pommes de terre jaune

500 g de farine tout usage

2 c. à soupe (30 ml) de sucre

8 g de levure instantanée

200 ml d’eau tiède

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive extra vierge

1 c. à thé (5 ml) de sel fin

fleur de sel

1⁄2 tasse (125 ml) de tomates séchées

8 feuilles de basilic frais, ciselées

2 c. à soupe (30 ml) de fromage parmesan râpé

TECHNIQUE

Préchauffer le four à 350oF (180oC) et tapisser une plaque de 8 po sur 12 po de papier parchemin. Cuire les pommes de terre en robe de chambre au four, puis les peler à chaud pour ensuite les écraser à l’aide d’une fourchette pour obtenir une purée plus ou moins lisse. Pendant ce temps, ajouter la levure dans l’eau tiède, brasser légèrement puis laisser agir de 4 à 5 minutes. Ajouter la farine et le sucre aux pommes de terre écrasées. Bien mélanger avec la fourchette. Ajouter la levure diluée et mélanger à nouveau. Ajouter le sel et un petit filet d’huile d’olive puis pétrir de 4 à 5 minutes. Laisser la pâte dans un grand bol, couvrir d’une pellicule plastique ou d’un linge humide et laisser pousser (120 minutes). Par la suite, sur un plan de travail propre, disposer la pâte gonflée et la frapper en plein centre pour la dégazer. L’étendre ensuite dans la plaque de cuisson, recouvrir à nouveau avec une pellicule plastique pour laisser pousser 45 minutes. Une fois repoussée, couler un généreux filet d’huile d’olive sur la focaccia et la trouer à l’aide de vos doigts pour y créer de petites cavités. Ajouter les tranches de tomates séchées et bien assaisonner de fleur de sel, de parmesan et de basilic ciselé. Enfourner de 27 à 35 minutes. Laisser tempérer avant d’emballer pour amener en pique-nique !

Pot de salade d’orzo à la méditerranéenne

Photo fournie par Pictorecettes

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Portions : 4 à 6

Préparation : 12 min

Cuisson : 12 à 15 min

Temps de réfrigération/Congélation/marinade : 60 min

INGRÉDIENTS

orzo

2 tasses (500 ml) d’orzo

1⁄4 tasse (60 ml) d’huile d’olive

1⁄2 oignon rouge, en brunoise

3⁄4 tasses (180 ml) d’olives mélangées, émincées

1⁄2 tasse (125 ml) de câpres

1⁄2 tasse (125 ml) de tomates séchées, émincées

1 gousse d’ail, hachée

1 citron (jus et zeste)

1⁄4 tasse (60 ml) d’aneth frais, ciselé

1 tasse (250 ml) de féta, émietté

2 concombres libanais, taillés en dés

TECHNIQUE

Faire bouillir 4 litres d’eau bien salée et y plonger l’orzo pour 12 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit al dente. Égoutter et réserver sur une plaque au frigo avec un filet d’huile d’olive. Dans un rondeau, chauffer l’huile d’olive avec l’ail haché et l’oignon rouge puis laisser cuire 1 minute. Ajouter les câpres, les olives, les concombres, les tomates, le jus et le zeste de citron. Ajouter l’orzo et assaisonner au goût de sel et poivre. Étaler ensuite sur une plaque pour refroidir aussitôt au frigo (60 minutes). Concasser ensuite le fromage fêta et l’ajouter sur la salade d’orzo avec l’aneth fraîche puis bien mélanger la salade. Séparer dans quatre pots Masson ou autres pots pour amener en pique-nique.

Sandwich italien de charcuteries et caponata

Photo fournie par Pictorecettes

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 25 min

Temps de réfrigération/Congélation/marinade : 60 à 90 min

INGRÉDIENTS

sandwich

1 baguette de pain classique

1⁄4 tasse (60 ml) de mayonnaise

1⁄4 tasse (60 ml) de moutarde de Dijon

1 c. à soupe (15 ml) de pesto de basilic

10 tranches de salami

10 tranches de pancetta

6 tranches de prosciutto

10 tranches de provolone

10 feuilles de basilic frais

1 1⁄2 tasse (375 ml) de roquette

caponata

1⁄2 aubergine

1⁄2 tasse (125 ml) de tomates, en dés

1⁄2 oignon, haché

1 branche de céleri, en macédoine

1⁄2 tasse (125 ml) olives mélangées tranchées

1 gousse d’ail, hachée

3 feuilles de basilic frais

1⁄4 tasse (60 ml) de câpres

1⁄2 c. à thé (2,5 ml) de flocons de chili

TECHNIQUE

Pour la caponata, couper l’aubergine en dés de 2 cm. Assaisonner de sel et laisser dégorger 30 minutes dans une passoire. Ensuite, rincer à l’eau froide et assécher aussitôt. Dans une grande sauteuse, chauffer un filet d’huile d’olive et y faire revenir l’oignon avec l’ail haché. Ajouter ensuite les dés d’aubergines et le céleri puis poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes. Ajouter ensuite les tomates, les câpres, le piment et les olives puis laisser compoter 15 à 20 minutes. Assaisonner de sel et poivre puis terminer avec le basilic ciselé. Couler la caponata dans un contenant et laisser complètement refroidir avant d’utiliser (90 minutes). Trancher la baguette en deux sur la longueur. Faire la dijonnaise en mélangeant la mayonnaise, le pesto et la moutarde de Dijon. Badigeonner l’intérieur de la baguette. Composer le sandwich avec les viandes froides et le provolone. Garnir de roquette, basilic et d’une généreuse portion de caponata. Tailler la baguette en quatre portions égales et emballer pour pouvoir amener en pique-nique.

Biscuits aux fraises du Québec et chocolat noir

Photo fournie par Pictorecettes

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Portions : 15 à 18 biscuits

Préparation : 10 min

Cuisson : 8 à 10 min

Temps de réfrigération/Congélation/marinade : 30 min

INGRÉDIENTS

1 1⁄4 tasse (300 ml) de farine tout usage non blanchie

1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de soude

1⁄2 c. à thé (2,5 ml) de poudre à pâte

1⁄2 tasse (125 ml) de beurre salé tempéré

3⁄4 tasse (180 ml) de cassonade

1 oeuf, garge

1⁄4 tasse (60 ml) de pistoles de chocolat noir, concassées

3⁄4 tasse (180 ml) de fraises du Québec, grossièrement hachées

1 c. à thé (5 ml) de fleur de sel

TECHNIQUE