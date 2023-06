HUOT, Constance



C'est avec une très grande tristesse que nous annonçons le décès de madame Constance Huot, le 12 juin 2023 à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 81 ans. Elle était la conjointe de monsieur Guy Ferland, la fille de feu dame Bernadette Grantham et de feu monsieur Mathurin Huot. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Guy Ferland, ses frères : Mario (Huguette Lefèvre), Jean-Michel (Huguette-Andrée Thériault) et feu André; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ferland : Pierre (Hélène Blais), Claude (Claire Banville), Huguette (Pierre Plante), Réjean (Marie Blais), Serge (Danielle Ferland), Luc (Suzanne Turcotte) et feu Michel; sa filleule Nadine Huot (Pierre Gosselin); ses nièces et son neveu : Cathia Huot (Steve McLean), Annie-Kim Gendreau-Lefèvre (David Routhier) et Guillaume Gendreau-Lefèvre (Jade Claveau); les neveux et nièces de la famille Ferland; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca