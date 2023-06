Corey Perry ira jouer avec un nom très connu... peut-être

Le vétéran Corey Perry pourrait évoluer dans la même équipe que le jeune Connor Bedard la saison prochaine, car les Blackhawks de Chicago ont acquis du Lightning de Tampa Bay ses droits de négociation en retour d’un choix de septième tour au repêchage de 2024, jeudi.

Le patineur de 38 ans devra toutefois s’entendre avec l’organisation de l’Illinois d’ici samedi midi. Dans le cas contraire, il testera le marché des joueurs autonomes. Il a touché 1 million $ dans chacune des deux dernières années.

«Nous allons essayer de lui offrir un contrat. Nous avons eu des discussions préliminaires aujourd’hui, mais nous verrons où ça ira dans un jour ou deux», a annoncé le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson.

S’il signe avec les Hawks, Perry retrouvera l’entraîneur-chef Luke Richardson, qu’il a côtoyé en 2020-2021 quand celui-ci agissait comme adjoint chez le Canadien de Montréal.

«Nous avons vu comment il a travaillé avec les jeunes joueurs là-bas et il a aimé le faire. Nous avons vu les bénéfices de ce que Corey a fait, alors nous tenterons d’en tirer profit aussi.»

Ajustements

Évidemment, le nom de Bedard vient tout de suite en tête. On estime que Perry pourrait aider le jeune homme à s’accoutumer à la vie dans la Ligue nationale, surtout que les Hawks ont perdu la majorité de leurs vétérans dans les dernières années. Le gros bonhomme n’hésite pas non plus à déranger l’adversaire et peut défendre ses coéquipiers au besoin.

«Je dirais qu’il pourrait s’agir d’un avantage secondaire, a expliqué Davidson. Ce ne serait pas notre raison principale, mais plutôt pour du mentorat et une présence de vétéran que nous aimerions amener.»

Gagnant de la coupe Stanley en 2006-2007 avec les Ducks d’Anaheim, Perry a participé à trois finales de suite entre 2020 et 2022, avec les Stars de Dallas, le Canadien et le Lightning.

«Il est dans la ligue depuis longtemps, il sait ce que ça prend pour gagner, il sait comment être professionnel», a mentionné le DG.

La saison dernière, l’Ontarien a inscrit 12 buts et 13 mentions d’aide pour 25 points en 81 parties. Il compte 883 points en 1257 matchs en carrière.