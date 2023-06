Crise du logement: le SOS des maires et des mairesses doit être entendu

Les premiers au front, les maires et les mairesses de partout au Québec sont submergés par la crise du logement. Ce n’est donc pas la première fois qu’ils lancent un SOS au gouvernement Legault.

Cette fois-ci, de Montréal à Québec jusqu’à Rimouski et le Saguenay, ils sont quatorze à lever la main. Dans une lettre ouverte parue dans Le Journal, leur demande est simple.

Que le gouvernement applique enfin la loi obligeant les locateurs à indiquer le montant du loyer précédent à la fameuse clause G du bail. Un outil crucial, insistent-ils, pour tempérer les augmentations faramineuses de loyers et donner aux locataires la possibilité de négocier à armes égales.

80% refusent

Un sondage Léger confirme d’ailleurs que 80% des locateurs refusent de remplir la clause G. Je répète: 80%. Ça ne peut plus durer.

Les maires demandent aussi au gouvernement d’instituer un registre des loyers national, public, universel et obligatoire. Une opération faisable à coût nul.

Ce cri du cœur vient des décideurs politiques les plus proches des citoyens. Les multiples dommages causés par la crise du logement, ils sont les premiers à en faire le dur constat sur le terrain.

Leurs citoyens incapables de se loger à un prix raisonnable, ils les ont en plein visage. Idem pour les étudiants et les travailleurs pris dans le même piège. Tout le tissu humain, économique et social de leur municipalité en souffre.

Quand un 4 1⁄2 se loue à 2000$/mois à Rimouski, on bascule dans l’absurde. Et c’est bien pire encore à Québec, Montréal et Laval. Les maires et les mairesses voient bien que le marché locatif craque de partout.

Mieux encadrer le marché

Ils savent que si le gouvernement n’encadre pas mieux le marché locatif, les locateurs conserveront pour de bon le très gros bout du bâton. Ils savent que leur demande, à elle seule, ne réglerait pas la crise du logement, mais elle aiderait à calmer le marché un tant soit peu.

Leur lettre ouverte est un appel à l’aide. Mais seront-ils entendus par un gouvernement qui, jusqu’à maintenant, comme d’autres au pays, se refuse à prendre la crise du logement à bras-le-corps? La vraie question, elle est là.