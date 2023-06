CHIASSON, Anna Cormier



Au CHUL, le 24 juin 2023, entourée de l'amour de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, nous a quittés à l'âge respectable de 108 ans madame Anna Cormier. Elle était l'épouse de feu Émile Chiasson, fille de feu Catherine Richard et de feu Jean-Baptiste Cormier. Autrefois de Rogersville (NB), elle demeurait à Québec.et de là au cimetière adjacent pour l'inhumation de son cercueil. La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie, soit à 10 heures. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel, Oscar (Ginette Hébert) et Roger (Claire Robitaille), ses petits-enfants : Christian (Anna), Michèle (Russell), Stéphanie (Denis-Claude), Julien (Cindy) et Anne-Gabrielle; ses arrière-petits-enfants : Isabelle, Anna et Eric, Sarah-Kim et Océane, Malika; sa sœur Elodie Goguen; ses belles-sœurs de la famille Chiasson : Yolande et Clémence; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle a toujours été sereine et d'une grande résilience face à la vie. Se retrouver parmi les siens, qu'elle aimait tant, a toujours été sa plus grande joie. Elle avait également beaucoup de respect pour tous ceux et celles qui l'entouraient. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Aviva, qui lui prodiguait des soins dans le respect et la dignité, de même que celui du CLSC Sillery-Sainte-Foy pour les excellents services reçus. La famille remercie aussi particulièrement Docteure Odette Nicol pour ses bons soins et sa bienveillance auprès de madame Cormier et des membres de sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, au 380, rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, tél.: 418-524-2626, site Web : www.gilleskegle.org