Déjà des travaux à faire au nouveau centre de tri de Montréal

Le centre de tri de recyclage de Lachine, inauguré il y a à peine plus de trois ans, a déjà besoin de travaux correctifs qui coûteront plus d’un million de dollars de fonds publics.

La ventilation du bâtiment ouvert en grande pompe en novembre 2019 présente déjà des «déficiences», selon des documents municipaux.

Ainsi, Montréal a donné un contrat de 100 000$ à une firme d’ingénieurs pour revoir la ventilation, des «améliorations» qui sont évaluées à 1,2 M$.

Au moment de l’inauguration, la Ville avait vanté ses nouvelles «cabines de tri» climatisées, chauffées et surtout «à pression négative», qui permettaient aux trieurs d’être moins exposés aux contaminants dans l’air.

Mais déjà, les systèmes d’origine ne suffisent plus.

«Il y avait certains secteurs où la chaleur incommodait les travailleurs, de la climatisation sera donc ajoutée, indique toutefois la relationniste pour la Ville, Kim Nantais. La Ville veut améliorer la qualité de l’air en augmentant le renouvellement d’air à l’heure dans les cabines.»

À l’origine, le tri devait être en grande partie automatisé grâce à des machines optiques. Toutefois, le nombre d’employés est passé de 30 en 2019 à près d’une centaine cette année.

Les travaux de ventilation devraient débuter à la fin de 2023 et s’étendre jusqu’à l’été prochain.

Ratés après ratés

La mairesse Valérie Plante avait promis le centre de tri «le plus moderne et le plus avancé d’un point de vue technologique au Québec», lors de son inauguration.

Mais l’infrastructure qui a coûté près de 50 M$ aux contribuables montréalais cumule les ratés depuis son ouverture.