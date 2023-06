Ethan Gauthier repêché par le Lightning: «Pour nous, Tampa était la destination parfaite» – Denis Gauthier

NASHVILLE | Lorsque le Lightning s’est avancé au micro pour annoncer sa sélection, au 37e rang, Denis Gauthier a retenu son souffle en espérant entendre le nom de son fils Ethan.

«Pour nous, Tampa était la destination parfaite. Je considère que le Lightning a le meilleur programme de développement dans la LNH, a analysé Gauthier. Et Ethan, c’est un projet à long terme. Il va tout faire pour s’y rendre. Le Lightning ne regrettera pas son choix.»

Ce souhait semblait plutôt utopique. En raison des nombreuses transactions effectuées au cours des dernières années, Julien BriseBois et son groupe avaient pratiquement épuisé toute leur banque de choix.

«Je connaissais leur intérêt envers Ethan, mais je n’y croyais pas parce que Tampa n’avait pas de choix avant la sixième ronde. Jusqu’à ce qu’ils fassent la transaction impliquant Ross Colton», a raconté l’ancien défenseur.

Une courte déception

Mais avant de vivre l’euphorie et la fierté de devenir la propriété d’une formation de la LNH, Ethan Gauthier a vécu la déception d’être ignoré au premier tour.

«Monter sur le podium, c’est un rêve, a reconnu le paternel, lui-même un choix de premier tour (20e au total), par les Flames, en 1995. On a pris un pas de recul, on lui a expliqué que ça ne va pas toujours comme on veut.»

«Il a eu besoin de son temps pour digérer tout ça, mais ce matin, c’était reparti», a-t-il ajouté.

On dit de ce repêchage qu’il est l’un des plus relevés des dernières années. Par conséquent, enfiler un chandail et une casquette au tout début du deuxième tour n’a rien de gênant.

«Que tu sois repêché 28e, 38e ou 48e, c’est quand même une étape dans la bonne direction, a noté Pat Brisson, l’agent du jeune homme. D’ailleurs, parfois, c’est mieux d’être repêché en deuxième ronde par une équipe qui te donnera une bonne occasion.»

«Ce que j’aime de Tampa, c’est qu’ils n’ont pas beaucoup de choix. C’est mieux ça que trop de jeunes espoirs.»

Des propos qui ont rejoint ceux de Denis Gauthier.

«Le Lightning ne repêche pas d’autres joueurs avant la sixième ronde, alors je suis convaincu que l’organisation va en prendre soin et qu’elle va vouloir le développer comme il faut.»

Grande fierté

N’empêche, le jeune Gauthier a poussé un soupir de soulagement en entendant son nom. Et pas seulement parce qu’il a dû patienter quelques heures de plus que ce qu’il souhaitait.

«Passer par-dessus cette adversité, ça va lui servir un jour. Il est venu les yeux pleins d’eau, il a immédiatement fait un câlin à son frère [Kaylen]. Il l’a serré fort. Pour moi, ça valait beaucoup. Je suis super fier», a témoigné papa Denis.

«Il y a beaucoup de sacrifices, d’effort et de gestion d’émotion. Ce n’est pas nécessairement facile pour un jeune de 17 ans de vivre à travers une année de repêchage avec toute l’attention, les attentes, la pression de performer et les critiques, a-t-il poursuivi. L’entourage devient très important.»

Et l’entourage a suivi jusqu’à Nashville puisqu’ils étaient une vingtaine d’amis et de membres de la famille Gauthier à s’être déplacés pour le repêchage.