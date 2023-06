Deux chercheurs tués dans l'explosion d'un véhicule hybride expérimental

L'explosion d'un véhicule hybride expérimental développé grâce à des fonds européens vendredi dernier à Naples dans le sud de l'Italie a entraîné la mort de deux chercheurs qui se trouvaient à bord, a annoncé jeudi le Conseil national des Recherches (CNR), équivalent italien du CNRS français.

Dans la nuit de mercredi à jeudi « est décédé Fulvio Filace, le stagiaire (de 25 ans) qui se trouvait avec la chercheuse Maria Vittoria Prati à bord de la voiture ayant explosé à Naples », a déploré dans un communiqué le CNR, qui exprime « sa douleur et sa consternation » tout en s'unissant « autour des familles des deux victimes, de leurs collègues et de leurs amis ».

Le jeune homme, qui avait été placé en coma artificiel, présentait des blessures au troisième degré sur 70% de son corps causées par l'explosion du véhicule hybride.

Une voiture hybride combine deux types de motorisation : une motorisation thermique (essence ou diesel) et une motorisation électrique. Pour ce faire, elle est équipée d’un moteur thermique, d’au moins un moteur électrique et d’une batterie de traction.

Le CNR, qui a aussitôt lancé un audit interne, se mobilise « pour découvrir les causes de ce très grave accident et faciliter le déroulement des investigations » des enquêteurs. « La perte de deux vies, d'autant plus dans des conditions aussi dramatiques, marque profondément la communauté scientifique dans toute l'Italie », a souligné le CNR.

Maria Vittoria Prati, 66 ans, spécialisée dans l’étude des émissions et l'utilisation des combustibles alternatifs, est décédée lundi des suites de l'accident survenu sur le boulevard périphérique de Naples. Elle conduisait le véhicule alors que le stagiaire se trouvait sur le siège passager.

Le parquet de Naples, qui a ouvert une enquête pour incendie et homicide, a procédé à la saisie d'un prototype identique à celui ayant explosé vendredi, selon l'agence italienne AGI.

Il s'agit d'une Volkswagen Polo diesel (Tdi), utilisée dans le cadre d'un projet de recherche européen baptisé « Life-Save » (Solar Aided Vehicle Electrification) et visant à tester un moteur électrique avec des batteries alimentées par des panneaux solaires sur des véhicules dotés d'un moteur thermique, toujours selon AGI.

Les pompiers ont lancé de leur côté des analyses pour déterminer le contenu exact de deux bonbonnes qui se trouvaient à bord du véhicule et seraient à l'origine de l'explosion.

Le site internet du projet « Life-Save » est actuellement désactivé et sur sa page d'accueil figure seulement un message de « condoléances aux familles de Maria Vittoria Prati et de Fulvio Filace pour leur fin tragique ».