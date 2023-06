Devrais-je demander un loyer à mon enfant adulte qui vit encore chez moi?

Votre enfant jeune adulte vit encore sous votre toit et vous vous demandez si vous pourriez lui demander une contribution? La réponse est propre à chaque famille, mais voici quelques éléments à considérer dans votre réflexion.

Après avoir posé la question dans mon entourage et sur les réseaux sociaux, les réponses obtenues varient grandement d’une personne à l’autre, en fonction de ses valeurs, mais aussi de sa réalité.

Si certains considèrent que leur enfant peut vivre sous leur toit sans rien payer, d’autres préfèrent lui inculquer la notion de coût de la vie à partir d’un certain âge.

Aux études ou pas?

Le fait que l’enfant cumule ses études et un emploi à temps partiel, ou au contraire qu’il ait déjà un emploi à temps plein change aussi la donne.

«Cela dépend de chacun : on peut demander une participation financière à son enfant par nécessité ou dans un but éducatif. Pour d’autres familles, la priorité va aux études, mais dès que l’enfant travaille, il doit contribuer. En effet, on ne veut pas qu’il utilise tout son argent pour des dépenses de loisirs et qu’il soit détaché des responsabilités de la vie adulte», explique Émile Khayat, planificateur financier, directeur régional principal, Gestion de patrimoine TD.

Évaluer la contribution

Combien demander?

Là encore, tout est relatif.

«Cela dépend de l’emploi et des revenus de l’enfant, mais à mon avis, il faut que cela soit un montant significatif afin qu’il puisse comprendre ce que cela coûte de se loger et de se nourrir», estime Émile Khayat.

On pourrait penser à 100 $ et plus par semaine si l’enfant travaille à temps plein.

Pour éviter les confrontations et de se faire dire qu’ils «font de l’argent sur leur dos», des parents préfèrent toutefois ne pas exiger un loyer, mais demandent plutôt de payer certaines factures.

«Si l’enfant utilise beaucoup internet, on pourrait lui confier la responsabilité d’acquitter­­­ cette facture. C’est aussi une bonne façon de le responsabiliser», explique le planificateur financier.

Comment aborder la question

Pour en discuter, il est préférable de préparer le terrain et de ne pas aborder la question sans préparation.

«Cela dépend beaucoup de l’éducation financière que l’on a donnée à son enfant. S’il comprend quel est le coût de la vie adulte, combien coûtent un loyer ou une hypothèque, les taxes, l’épicerie, etc., la discussion sera plus facile», indique Émile Khayat.

Si ce n’est pas le cas, il vous faudra peut-être réfléchir à des options, comme payer certaines factures de services que l’enfant utilise particulièrement, ou défrayer son cellulaire et ses titres de transport, par exemple.

Autre option : au lieu de verser un montant mensuel, il pourrait réaliser certaines tâches dans la maison, comme le ménage ou l’entretien du terrain. Le but est qu’il réalise que rien n’est gratuit dans la vie et qu’il doit aussi contribuer à sa façon dans la mesure de ses moyens.

Fixer des règles

Idéalement, pour responsabiliser davantage l’enfant et lui démontrer le sérieux de votre décision, il faudrait fixer des règles concernant la date du versement mensuel et des modalités de paiement.

«On devrait aussi discuter des conséquences en cas de défaut ou de retard de paiement, et les établir clairement. Ça pourrait être, par exemple, de ne pas pouvoir utiliser la voiture familiale pendant une semaine», illustre Émile Khayat.

