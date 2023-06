LOISELLE, Gisèle Trudel



À l'Hôpital de Saint-Raymond, le 25 juin 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Gisèle Trudel, épouse de feu monsieur Yvan Loiselle. Elle était la fille de feu dame Régina Lagacé et de feu monsieur Armand Trudel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 10 heures pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Kathy Leblanc), Gaétan (Manon Blanchet), Alain (Francine Morin) et Éric; ses petits-enfants : Alexandra, Marylou, Kellyane, Mégan et Gabriel; ses frères et sœurs : Micheline (Raynald Pépin), feu Lilliane (feu Roger Tremblay), feu Marcel (feu Pauline Loiselle), feu Gérard (Micheline Latulippe), feu Claude (feu Micheline Tremblay), feu Jean-Yves (Suzanne Landry) et feu Raynald (feu Raymonde Brousseau); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Loiselle : Raymond (feu Monique) et Claudette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont sa grande amie Lise Olivier (Jocelyn Turbide). La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de Saint-Raymond pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.:418-683-8666, site web : www.cancer.ca