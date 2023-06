GAUTHIER, S. Denise, CND

(S. S. Denise-de-la-Trinité)



À la Résidence Bon-Secours, Montréal, le 21 juin 2023, à l'âge de 89 ans, dont 66 ans de vie religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée sœur Denise Gauthier. Elle était la fille de feu monsieur Stanislas Gauthier et de feu Albertine Lalancette, de l'Ascension, Qc.Outre les membres de sa communauté, y compris les personnes associées de la CND, sœur Denise laisse dans le deuil sa sœur Anne-Marie (Réal St-Pierre), plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces. Elle est allée rejoindre dans la maison du Père ses frères : Jean-Joseph Gauthier (feu Blanche Tremblay), Georges-A (feu Alice Legruiec), Roland (feu Ernestine Rancourt), Raymond (feu Marguerite-Marie Rodrigue).Les sœurs de la CND, les parents et ami(e)s recevront les condoléances à compter de 13h. L'inhumation suivra au cimetière Notre Dame-de-Belmont.