LELIÈVRE, Gilles



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 19 juin 2023, à l'âge de 86 ans et 7 mois, est décédé monsieur Gilles Lelièvre, époux de madame Claudette Turcotte. Il était le fils de feu dame Mathilde Lortie et de feu monsieur Jean-Marie Lelièvre.Outre son épouse Claudette, il laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Sonia David) et Martin (Marie Descarreaux); ses petits-enfants Simon, Samuel (Jessica), Vincent et Francis; sa soeur Suzanne (René Faucher); ses beaux-frères et belles sœurs Pauline Guay, Léopoldine Blouin, Marie (Jules Marcoux), Clara et Moise (Anita Gravel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère d'André (feu Colette Paré), Jean (Cécile Michaud, feu Murielle Laperierre) et Jacques (Pauline Guay), qui l'ont précédé. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Sainte-Famille de l'Île-d'Orléans. La famille désire remercier sincèrement le personnel du CHSLD Jardins du Haut St-Laurent pour l'accompagnement professionnel et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en ligne à la Fondation Canadienne du Foie, https://www.foie.ca