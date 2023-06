WONG, Yuet Kuen (Bobby)



Au Centre d'Hébergement St-Brigid's Home, le 20 juin 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Yuet Kuen Wong. Il était l'époux de madame Mee Kum Yung, fils de feu madame Tak Oil Lau et de feu monsieur Wah Jin Wong. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Mee Kum Yung; ses enfants : feu Helene (feu Wah), Pauline, Tommy (Ana), Marlene (feu Donald), Celine (Jin), Rickey; ses petits-enfants : Courtney, Jeffery, Jessica, Danny, Simon, Daphne, Julian, Christopher et Andrew; ses arrière- petits-enfants : Sophie, James et Victoria; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le St Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Ste-Foy, bureau 2109, Québec Qc, G1S 2M4, 418-684-2260.