BOUCRATIE, Albert



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Albert Boucratie survenu à son domicile de Saint-Anselme, le 24 juin 2023, à l'âge de 90 ans. Fils de feu Salomon Boucratie et de feu Athea Jalléo, il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée, madame Maureen Haddad. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Natalie (John Kassis) et Steve (Dominique Dupuis); ses petits-enfants adorés : Alexander et James Kassis, Julien et Zoé Boucratie; sa sœur et son frère : Bernadette et feu Gebrael; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Haddad : feu Velma, Jacob (Nouhad Karma) et Lise (Albert Hendi). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Chaudière-Appalaches et les proches aidants pour leur présence attentive et soutenue. La famille Boucratie vous accueillera aule vendredi 7 juillet 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 8 juillet 2023 à compter de 9h.