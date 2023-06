GODBOUT, Gérald



À son domicile, le 17 juin 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gérald Godbout, fils de feu Héléna Descôteaux et de feu Alfred Godbout. Il demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13 h. Il laisse dans le deuil ses filles : Carolyne et Véronique (Dominic Ouellette); ses petits-enfants : Meggie D'Anjou, Cassandra et Marc-Antoine Michaud; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Gilles, feu Raymond (feu Monique Boucher), Lisette (feu André Léveillé), feu Marielle, Micheline, Mario (Francine Gauthier) et de Jocelyn (Francine Tremblay). Il était également le beau-frère d'Yvon Labrecque (Nicole Blais). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org.