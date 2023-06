TURGEON, Jeannine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 juin 2023, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée madame Jeannine Turgeon, épouse de feu monsieur Vianney Jean, fille de feu madame Marie-Claire Jacques et de feu monsieur Azarie Turgeon. Elle demeurait à Lévis.Outre son époux, elle est allée rejoindre sa fille Odette, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, qui l'ont précédée. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Nicole Kéroack), Benoit (Françoise Morin), Sylvie (Richard Drouin), Clément (Christiane Berthiaume); ses petits-enfants: Amélie Carrier (Marc Beaulieu), François (Jennifer Leigh-Ann), Isabelle Carrier (Carl Bussières), Marie-Michelle (Jean-François St-Pierre), Pierre-Olivier et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Lauryann, Jeffrey, Léonie et Noémie; ses sœurs : Malvina (feu Lucien Bélanger), Juliette (feu Raymond Lamontagne) et Georgette (Bertrand Turcotte); son beau-frère et ses belles-sœurs : Borromée (Solange Jean) et Colombe (feu Gaston Voyer), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.