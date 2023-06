Enterrement de vie de garçon en Italie: des voisins paniqués devant un faux enlèvement

Les amis d’un futur marié n’y seraient pas allés de main morte pour l’enterrement de vie de garçon, orchestrant un faux enlèvement si crédible que des voisins auraient appelé la police – et même perdu connaissance – devant l’incident.

Vêtus de cagoules et armés de faux fusils pour imiter l’accoutrement de terroristes, les neuf amis de 23 à 31 ans se seraient ainsi présentés au domicile, samedi dernier, pour enlever le futur marié, après l’avoir bâillonné et embarqué de force dans une camionnette à Turin, en Italie, a rapporté CNews lundi.

Sauf que la mise en scène aurait été tellement crédible que des voisins, pris de panique, auraient sitôt inondé le numéro d’urgence d’appels.

Un homme âgé aurait par ailleurs perdu connaissance, nécessitant une assistance médicale, selon les informations du Torino Today rapportées par le média français.

Les neuf amis et le mari en devenir auraient néanmoins été retrouvés peu de temps après devant le logement de l’un d’entre eux, et se seraient fait passer les menottes pour avoir «provoqué l’inquiétude du public», engendrant une opération policière et des barrages routiers pour tenter de trouver la camionnette.