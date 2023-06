États-Unis: deux dauphins coincés dans un étang sauvés par les autorités fauniques

Coincés dans un étang en Louisiane depuis le passage de l’ouragan Ida en 2021, une maman dauphin et son bébé ont finalement été sauvés il y a deux semaines.

Les experts fauniques ont finalement procédé au transfert des bêtes le 17 juin dernier. L’audubon Coastal Wildlife Network (CWN) pense que les dauphins auraient été emportés par les vagues causées par la tempête tropicale.

«CWN surveille [les deux mammifères marins] depuis plus d’un an, attendant que le [petit] soit assez vieux pour les déplacer vers une zone avec accès à l’eau libre», a indiqué l’organisation sur Facebook.

Bien que l’étang ait suffisamment de nourriture ainsi qu’une salinité et un flux de marée appropriés, il n’y a aucun accès vers le golfe du Mexique. Ainsi, il a fallu une équipe d’intervenants entraînés et qualifiés et les autorités pour les ramener vers leur habitat naturel.

«Il est courant que les ondes de tempête et les inondations côtières accrues associées aux ouragans provoquent l’échouement des mammifères marins et des tortues de mer sur la terre ferme ou leur entraînement dans les voies navigables intérieures où ils ne sont généralement pas observés, comme les lacs, les étangs et les canaux», a expliqué CWN.