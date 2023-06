«Ethan, c’était notre cible en arrivant ce matin», confie Mathieu Darche

NASHVILLE | Privés de choix de premier tour, les dirigeants du Lightning attendaient le début de la deuxième journée du repêchage avec impatience. À la table, Julien BriseBois, Mathieu Darche et leurs alliés se croisaient les doigts en souhaitant que le scénario qu’ils envisageaient se réalise.

«Ethan, c’était notre cible en arrivant ce matin. On espérait qu’il soit toujours disponible (au 37e rang). D’ailleurs, tu as vu que, quand notre tour est venu, on n’a pas mis de temps à annoncer notre sélection», a raconté Darche, directeur général adjoint du Lightning, à la poignée de journalistes québécois venus à sa rencontre.

Darche connaît bien la famille Gauthier. Il a vu évoluer Ethan dès la catégorie atome, alors qu’il dirigeait contre lui. Ensuite, il a toujours suivi son évolution jusqu’à son arrivée avec le Phœnix de Sherbrooke.

«Je connais son caractère. Je sais qu’il mettra les efforts. Il avait 12, 13 ans et il voulait déjà s’entraîner, a indiqué Darche. C’est un gars de talent qui joue dur. Il frappe et il va dans la circulation. Des joueurs comme ça, c’est contagieux.»

Comme le mentionnait Denis Gauthier, le père d’Ethan (voir autre texte), le Lightning possède un système de développement particulièrement efficace. Ce qui est de bon augure pour le jeune homme.

«On a fait nos preuves de ce côté. Un gars comme Nick Perbix, qui était un choix de sixième ronde, a joué deux matchs dans la Ligue américaine avant de passer la saison avec nous, a souligné Darche.

«Ethan aura un autre avantage. Jean-Philippe Côté, notre directeur du développement, est basé au Québec. Il pourra souvent aller le voir à Drummondville.»

Coincé derrière les vétérans

Avec les Voltigeurs, Gauthier aura un rôle beaucoup plus accru que celui qu’il avait lors de ses deux saisons à Sherbrooke. Le Phœnix, qui aspirait aux grands honneurs, a limité son temps d’utilisation dans la dernière ligne droite de la saison.

«C’est l’inconvénient de jouer avec une grosse équipe. Malgré ça, à 17 ans, il vient de connaître une saison de 30 buts et il a récolté un point par match. C’est impressionnant. Et avec les meilleurs au monde dans son groupe d’âge, il est ressorti du lot.»

Darche fait ici référence au tournoi Hlinka-Gretzky, où Gauthier a mené la compétition avec six buts en cinq matchs.