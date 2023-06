TURGEON, Renée Destrempe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 mai, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée madame Renée Destrempe, épouse de feu monsieur Georges-Arthur Turgeon, fille de feu Dr Louis Alfred Destrempe et feu madame Corine Tanguay. Elle demeurait à Lévis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie, Jean (Jacynthe Poulin), Danielle (Denis Vallières), Michelle (Yoland Nadeau), Denis (Sylvie Duchesneau), feu Marie et Renée (Serge Germain); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Marc-Sébastien Turgeon-Racicot (Mylène Carpentier), Geneviève Turgeon (Anthony Cuccuzella), Ann-Elizabeth Turgeon, Stéphanie Vallières (Maxime Ferland), Gabrielle Vallières (Hugo Marcoux), Jérôme Nadeau (Morgane Lecocq-Lemieux), Catherine Nadeau, Marie- Pascale Nadeau (Michael Jean-Louis), Keven Turgeon (Fanny Lemieux), Kim Turgeon (Jawed Antar), Eva-Rose et Émile Racicot, Jackson et Laura-Rose Cuccuzella, Arnaud Ferland et Léo Turgeon; ses frères et sœurs : feu Jean (C.S.V), feu Gabriel (O.M.I), feu Madeleine, feu Yves (feu Marguerite Bernier), feu Roland et feu Roger (feu Louise Robitaille, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turgeon: feu Léopold (feu Raymonde Jolicoeur), feu Sr. Rita, Suzanne (feu Bernard Dumont), feu André (Denise Guérette), feu Yves (Angèle Paquette), feu Louise (feu Ralph Weirs), Camille (Rémi Normand) et Guy (Andrée Lebrun); ses beaux-parents : feu Arthur Turgeon et feu Ida Barras, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Des sincères remerciements au personnel du Pavillon Sekoïa pour leur dévouement et toutes les belles attentions à son égard ainsi qu'au personnel du CLSC Desjardins pour les bons soins prodigués et les services offerts. Un merci tout particulier à madame Nathalie Latulippe. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière Mont-Marie avec la famille. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. www.coeuretavc.ca Des formulaire seront disponibles sur place.