DESPRÉS, Claudette



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 juin 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Claudette Després. Elle était l'épouse de monsieur Gaëtan Sirois, fille de feu dame Rosa Rodrigue et de feu monsieur Gérard Després. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12h à 14h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gaëtan; ses enfants : Danny (Karin) et Karine (André); ses petits-enfants : Nathan (Marianne), Charlie (Zak), Ludovik et Olivia; sa sœur et son frère : Francine et feu Roger; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sirois : Jean-Claude (Lucille), Lorraine, Diane (Michel) et Claire (Richard); sa nièce et filleule Marie-Josée (Dominic); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.