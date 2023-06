TANGUAY, Gabriel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 mai 2023, est décédé à l'âge de 72 ans, monsieur Gabriel Tanguay fils de feu Alphonse Tanguay et de feu Marie-Louise Larochelle. Il demeurait à Sainte-Claire, autrefois de Saint-Lazare.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses sœurs Victorienne et Claudette; ses belles-sœurs Judith Rouillard et Pierrette Pelletier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur Sr Marie-Marthe et ses frères Clément, Marcel, Victor, Maurice, Gratien, Raoul, Jean-Paul, Camil, Réal; ses belles-sœurs Marguerite Laliberté, Géraldine Samson, Marie-Claire Vézina, Denise Tremblay, Louise Cantin, Lucie Jetté, Colette Châteauvert et ses beaux-frères Gérard Côté et Bertrand Beaulieu. Sincères remerciements au personnel soignant du Centre de dialyse de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, au personnel de la Villa Léa-Rose de Saint-Lazare et au personnel du Manoir de la Rive Claire de Sainte-Claire. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté St-Lazare) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la