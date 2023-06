ST-ONGE, Guy



Au Domaine Saint-Dominique, le 16 juin 2023, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédé monsieur Guy St-Onge, époux de dame Lise Marceau, fils de feu Cécile Wilson et de feu Paul St-Onge. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses fils : Guy jr. (Caroline Chouinard),Éric (Stéphanie Chouinard) et Carl; ses petits-fils adorés : Olivier, Gabriel, Maxime, Alexandre et Mathieu; ses frères: Jean (Diane Garneau), Paul et André (Ghyslaine Vidal); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Marceau : Roland (Danièle Weber), André (Line Lévesque) Jacques (Lise Boiteau) et France; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin et ami Stéphan Brouw ainsi que le personnel du Domaine Saint-Dominique pour les excellents soins prodigués et leur empathie.