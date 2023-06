CRÊTE, Roger



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 27 juin 2023, est décédé sereinement monsieur Roger Crête, époux de madame Claire Fradet. Il était le fils de feu dame Mariette Doyon et de feu monsieur Laval Crête. Il demeurait à Québec. Outre son épouse adorée, Claire, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Yves (feu Gaétane Beaupré), Suzanne (feu Pierre Pelletier), Diane (Jean-Guy Rhéaume), Denys (feu Christiane Patry) et Paule (Raynald Glode); ses beaux-frères et belles-soeurs Fradet : feu Raymond (Rolande Jobin), feu Carmen, feu Maurice (Jeanne D'Arc Talbot), feu Aline (feu Paul-Henri Gingras), feu Pierrette (feu Paul-Émile Roy), feu Léonard (Ghislaine Dussault), Ange-Aimée (feu Jean-Paul Guay), Jean-Baptiste (Yolande Gilbert), feu Richard (Thérèse Talbot) et Robert (feu Nicole Jobin). Il laisse également dans le deuil ses nièces, neveux, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du département de neurologie de l'hôpital Enfant-Jésus ainsi que le personnel du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes pour les bons soins prodigués à Roger. Un merci spécial à sa nièce Sonia Fradet et son neveu Éric Fradet pour leur compassion et leur dévouement dans l'accompagnement auprès de Roger.