BERGERON, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 juin 2023, à l'âge de 82 ans est décédé monsieur Raymond Bergeron, époux de madame Thérèse Huot, fils de feu Joseph-Arthur Bergeron et de feu Alma Baron. Natif de Saint-Rédempteur, il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Rosaire Desrochers), Nathalie (feu Réal Fleury et Daniel Dionne), feu Alain et Julie (François Cliche); ses petits-enfants: Maxime, Tommy, Cédric, Sarah et Rose. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Lucille, feu Bruno (Pierrette Leblanc), feu Robert, feu Françoise, feu Jean-Marie, feu Guy et feu Yvan. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Huot: Ginette, feu Suzanne (Marc Filteau) et Jacques; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, plus particulièrement la docteure Émilie Boucher, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera au :