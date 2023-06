PELLETIER, Jessica



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 juin 2023, à l'âge de 30 ans, est décédée Jessica Pelletier. Elle était la fille de Josée Labrecque et de Bruno Pelletier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents Josée et Bruno; sa soeur Kim Pelletier; ses grands-parents : Ghyslaine Pelletier, Nicole Labrecque et René Labrecque; le conjoint et la conjointe des parents : Daniel Olivier et Nathalie Morissette; ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les intervenants qui ont été dans la vie de Jessica. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Épilepsie - Section de Québec, au 5000, 3e Avenue Ouest, bureau 203, Québec (Qc) G1H 7J1, tél.: 1-855-524-8752, site Web : www.epilepsiequebec.com ou encore à l'Association Québécoise de l'Épilepsie (AQE), au 2408, avenue West Hill, Montréal (Qc) H4B 2S4, tél.: 514 875-5595, site Web : www.associationquebecoiseepilepsie.com