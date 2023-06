Frappes de drones contre une base utilisée par Wagner dans l'est de la Lybie

Des frappes de drones d'origine inconnue ont visé, dans la nuit de jeudi à vendredi, une base aérienne dans l'est de la Libye où se trouveraient des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner, sans faire de victimes, selon une source militaire.

• À lire aussi: Le chef du groupe Wagner et Loukachenko peuvent «se trahir» à tout moment

• À lire aussi: «Un Poutine affaibli est un plus grand danger», met en garde Borrell

• À lire aussi: L'armée ukrainienne dit progresser autour de Bakhmout malgré «une bataille féroce»

La source, qui a requis l'anonymat, a indiqué à l'AFP que des drones «d'origine inconnue ont frappé la base aérienne d'al-Kharrouba, située à 150 km au sud-est de Benghazi (est), où se trouveraient des éléments du groupe Wagner».

«Les frappes n'ont pas fait de victimes», a-t-elle ajouté.

La Libye est en proie à une crise politique majeure depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, minée par les divisions entre l'Est et l'Ouest et par les ingérences étrangères.

D'avril 2019 à juin 2020, Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, a eu recours à des combattants tchadiens, soudanais, nigériens et syriens, mais surtout à des mercenaires de Wagner, dans sa tentative ratée de s'emparer de la capitale Tripoli.

Depuis, des centaines de membres de Wagner sont restés actifs dans l'est, la zone des terminaux pétroliers, et dans le sud de la Libye après le départ d'une partie de leurs effectifs vers le Mali ou vers l'Ukraine pour combattre aux côtés de l'armée russe.