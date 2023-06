Ancien candidat de «Révolution», le danseur à claquettes Justin Jackson «hypnotise» les juges à «America’s Got Talent»

Découvert par les Québécois à l’émission Révolution, le danseur à claquettes montréalais Justin Jackson a réussi haut la main sa première audition à l’émission America’s Got Talent, diffusée mercredi soir dernier. «Ce que tu fais est unique, différent et cool; c’était spectaculaire», lui a lancé la juge Heidi Klum à la suite de son impressionnante performance.

Sur la page Facebook d’America’s Got Talent, au-dessus de la vidéo rapidement devenue virale de la performance du danseur à claquettes, la production a écrit: «Les juges sont hypnotisés par la danse à claquettes de Justin Jackson».

Il faut dire que l’artiste montréalais de 33 ans donne un souffle nouveau à ce type de danse, qu’il rend «moderne, drôle et sexy», comme l’a déclaré l’actrice Sofia Vergara.

Comme une rock star

«Je me souviens de tout, explique Justin Jackson en parlant de ce moment. En personne, les juges sont exactement comme à la télé. Tout le monde est gentil et calme. J’étais nerveux, mais je me suis senti extraordinaire, car la foule a le don de te traiter comme une rock star.»

Même si l’instant où le public scandait «Golden Buzzer» a été coupé au montage, sa prestation – qui lui permet de passer à la deuxième ronde des auditions – ainsi que les commentaires positifs du jury sont venus confirmer qu’il était à sa place.

Car peu de gens savent que le danseur qui s’est fait connaître au Québec en participant à la troisième saison de Révolution en 2021 avait auparavant accroché ses claquettes pendant environ cinq ans.

«Révolution m’a aidé en tant qu’artiste, cela a repoussé mes limites, confie-t-il. Je regarde America’s Got Talent depuis 2007. J’ai décidé de tenter ma chance à ces deux concours télévisés, car après ce long moment d’arrêt où j’étais découragé de l’industrie, je voulais revenir et essayer à nouveau.»

courtoisie, photo fournie par Justin Jackson

Danser et faire sourire

Filmée à Los Angeles, cette audition réussie représente le bonheur qu’a Justin Jackson de «simplement continuer à danser». Ce qu’il fait tout naturellement depuis qu’il est tout petit. Il a d’ailleurs obtenu son premier contrat de danse à l’âge de neuf ans, dans l’émission pour enfants Caillou.

Pendant dix ans, avant d’être connu, Justin Jackson a aussi enseigné la danse aux personnes autistes et ayant la trisomie 21. Il s’est produit dans des hôpitaux et des églises et lors de campagnes de financement pour diverses causes sociales.

«J’ai juste continué à danser. America’s Got Talent, c’était fou! Même si je sens que je mérite d’être là, je ne croyais jamais être choisi. J’ai eu des moments difficiles, mais je célèbre et je partage ma joie. Je suis fier de ne pas avoir laissé tomber», ajoute celui qu’on voit dans le rôle d’un acteur-danseur de la série québécoise Bon matin Chuck, diffusée sur Crave en français.

L’artiste confie également que, malgré qu’il «frappe fort sur scène et à la télévision», il est en fait quelqu’un d’introverti, timide et doux.

Justin Jackson a plusieurs rêves, dont celui de devenir invité régulier dans un talk-show américain en tant que danseur pouvant faire participer le public dans la salle et celui de performer à Las Vegas pour America’s Got Talent.

«Les gens pensent que je réussis tout ce que j’entreprends, mais c’est vraiment dur. Ma vie est un défi, je ne suis pas une superstar. Mais j’utilise cette forme d’art pour semer la joie et les rires.»

La deuxième série d’auditions à America’s Got Talent sera diffusée en août prochain.

capture d'écran YouTube

– Au Québec, l’émission America’s Got Talent est présentée le mardi sur les ondes de CityTV.