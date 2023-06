Kathleen Frenette: une collègue en or nous quitte

Après un dur combat, Kathleen Frenette, une collègue en or, nous a quittés tout doucement mercredi après-midi.

C’est en juillet 2018 que le cancer s’est invité dans la vie de Kathleen. Et pas n’importe lequel: un cancer du sein triple négatif, agressif et qui ne pardonne généralement pas.

Dans un texte très personnel (disponible ici) qu’elle avait publié dans Le Journal, elle avait confié «que le sol s’était dérobé devant elle, que le soleil s’était éteint et que la noirceur s’était installée» à la suite de cette annonce.

Et pourtant, ceux qui connaissent Kathleen savent qu’il en fallait beaucoup pour qu’elle laisse place à la noirceur, elle qu’on reconnaissait facilement à son grand rire puissant qui emplissait les pièces où elle se trouvait.

Après avoir travaillé dans plusieurs stations de radio et de télé, elle avait fait son nid au Journal. D’abord aux faits divers où, grâce à sa grande empathie, elle s’était fait une spécialité dans la récolte de témoignages touchants. Puis, au cours des dernières années, elle couvrait la scène judiciaire de Québec.

Même au plus fort de sa maladie, elle me rappelait d’ailleurs tout le temps que le palais de justice était «son» palais et qu’elle retournerait y travailler un jour. Elle ne se lassait pas d’arpenter ses corridors, de discuter avec les procureurs de la couronne, les avocats de la défense, les juges et les constables spéciaux, qui étaient devenus une vraie famille pour elle.

Et à côté de tout ça, il y avait son grand fils William, dont elle était tellement fière et qui était pour elle le centre de sa vie. Quand on discutait et que je prenais de ses nouvelles, elle me parlait toujours de son fils. «Chaque seconde de plus que je peux arracher à la maladie et que je pourrai passer avec lui vaut largement la dureté du combat que j’ai à mener», disait-elle invariablement.

Dans le même texte dont je parlais plus haut, Kathleen avait affirmé que le cancer n’avait jamais réussi à atteindre l’essentiel. «Il ne m’a jamais fait perdre l’envie de rire, de sourire, de me battre, d’être positive ni celle d’être une personne belle, forte et fière.»

Et c’était vrai.

Le Journal tient à offrir ses plus sincères condoléances à tous les proches de Kathleen, et tout particulièrement à son fils William.

Jean LaRoche

Directeur de l’information

Le Journal de Québec