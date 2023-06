La cimenterie McInnis crache encore des poussières collantes sur ses voisins

Même si une ordonnance lui interdit de le faire, la cimenterie McInnis, en Gaspésie, a de nouveau rejeté des poussières collantes chez ses voisins, le 8 juin dernier.

Le ministère de l’Environnement a confirmé les faits au Journal, mais a refusé de commenter ou d’expliquer la situation en détail pour ne pas nuire à l’enquête en cours sur la cimenterie.

Ces poussières collantes sont une source de stress, avait reconnu la Santé publique l'an dernier. Certains voisins disent craindre pour leur santé.

«On sait pas encore ce qu’il y a dans ces particules fines», déplore une voisine avec qui nous nous sommes entretenus. Le sujet étant délicat dans le petit village de Port-Daniel-Gascons, où se trouve la cimenterie, les gens à qui nous avons parlé n'ont pas voulu être nommés.

Ces poussières se nettoient difficilement à la main et nécessitent des produits particuliers.

St. Marys Cement, qui exploite l'usine, confirme avoir reçu des plaintes de trois voisins différents et a fait nettoyer cinq voitures. L'entreprise affirme que ses analyses sur les véhicules de deux de ces personnes n’ont pu démontrer que la poussière provenait bien de ses opérations. «Nous nous sommes tout de même chargés de faire laver leurs véhicules, par mesure de prévention», précise le porte-parole Chris Mason.

Un voisin nous confirme aussi que des discussions se poursuivent concernant le dédommagement et la réparation des autres dégâts, notamment sur les maisons, qui s’accumulent depuis maintenant trois ans.

Photo courtoisie

Certains se sentent bien impuissants face à cette situation qui perdure.

«C’est dérangeant de toujours devoir faire des plaintes», dit une habitante du village gaspésien.

«On n’a pas à choisir entre l’économie et notre santé et commencer à me battre avec la cimenterie... ce n’est pas évident, dit-elle. On ne veut pas se mettre à dos les gens de Port-Daniel qui travaillent là.»

Lors d’une présentation de la Santé publique régionale et du ministère de l’Environnement l’été dernier, la population locale avait appris que les émissions atmosphériques de l’usine dépassaient souvent les limites autorisées. L’exposition aux poussières demeurait toutefois «relativement basse», mais on reconnaissait qu'elles représentaient une source de stress, au même titre que l’absence d’informations publiques disponibles.

Ordonnance et enquête

Depuis bientôt un an, la cimenterie est visée par une ordonnance gouvernementale qui lui interdit de rejeter des poussières et des contaminants dans l’atmosphère.

Le premier épisode de poussières a été révélé par Le Journal à l’été 2020. À l’époque, Ciment McInnis, qui possédait l’usine, n’avait pas averti le ministère de l’Environnement qu’elle empoussiérait ses voisins.

«Quand il y a des déversements, ils ne nous appellent pas tout de suite, c’est nous qui devons nous en rendre compte», explique une voisine.

Le ministère a alors ouvert une enquête, car l’usine est tenue de déclarer ce genre de problème.

Des épisodes sont aussi survenus en 2021 et en 2022. Le ministère a donc tenté, par ordonnance, de forcer l'entreprise à respecter la loi.

«Erreur humaine»

La cimenterie, depuis rachetée par le géant Votorantim Cimentos et sa filiale St. Marys Cement, a connu plusieurs problèmes avec ses équipements.

Dans le cadre de son ordonnance, elle a déposé un rapport d’expertise et un plan pour corriger les problèmes. Des travaux sont en cours et devraient être terminés d’ici la fin de l’année. Malgré cela, 17 épisodes de rejet de poussières ont été signalés aux autorités entre septembre 2022 et mai dernier, révélait TVA Nouvelles il y a quelques semaines.

En ce qui concerne l'épisode de poussière du 8 juin, le problème serait toutefois dû à une «erreur humaine» survenue lors «d'une procédure d'entretien de routine», nous indique l'entreprise. «Nous avons revu les procédures d'entretien et d'essais avec les employés concernés», a assuré le porte-parole.

De son côté, le ministère poursuit toujours son enquête entamée il y a 3 ans. Au terme du processus, la cimenterie pourrait être accusée au pénal et risque de payer des amendes salées si elle était trouvée coupable.

Rappelons que la cimenterie, qui a coûté 1,55 milliard $ et qui est en activité depuis 2017, est maintenant le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au Québec.

Elle n’a pas respecté plusieurs promesses vertes qu’elle avait faites en 2014 afin de rassurer la population quant à son impact environnemental.