La cuvée 2023 de la LHJMQ est officiellement la pire de l’histoire du repêchage de la LNH

NASHVILLE | Les recruteurs de la LNH le prédisaient depuis longtemps et ils avaient raison: le repêchage 2023 est officiellement la pire cuvée de l’histoire de la LHJMQ.

Un total de 12 joueurs du circuit Cecchini ont entendu leur nom être prononcé dans l’une ou l’autre des sept rondes de la séance de sélection. De ce nombre, cinq sont des Québécois.

L'ancien record de médiocrité était de 14, établi en 2016 et en 2017.

«On a du travail à faire, de toute évidence, a assuré le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini. Ce n'est pas la cuvée souhaitée. Il y a plusieurs leviers sur lesquels on va travailler.

«C'est très cyclique, tempère toutefois le commissaire. On peut être déçu mais il n'y a pas de panique.»

Plusieurs facteurs à étudier

Il s'agit là de tout un chantier. Le développement du hockey au Québec est un sujet qui polarise depuis des lunes.

«À court terme, il faut regarder ce qu'on peut améliorer. J'ai eu l'occasion d'avoir des rencontres en face à face avec des directeurs généraux de la Ligue nationale cette semaine. Je me suis aussi assis avec nos entraîneurs et nos directeurs généraux. Je dirais que pour 15 ou 20 rencontres, il y a 10 ou 12 opinions différentes. Il faut prendre le temps de regarder tout ça. [...] Il n'y a rien qui ne sera pas analysé. Tout le monde est à la même place et c'est ce qui me réjouit, il n'y a pas de polarisation dans le discours. Tout le monde reconnaît les éléments sur lesquels on peut travailler.»

Parmi les pistes de solutions envisagées par Cecchini: la différence entre un joueur de la LHJMQ – et de la Ligue canadienne de hockey (LCH) en général – et un autre de la NCAA dans le délai que les équipes ont pour leur offrir un premier contrat professionnel. Rappelons qu'un joueur de la LCH doit signer au maximum deux ans après sa sélection si l'équipe veut conserver ses droits, tandis que, dans la NCAA, le délai est de quatre saisons.

«Je ne prétends pas que c'est un enjeu, mais on va le regarder c'est sûr.»

Parmi les autres éléments qui clochent: le nombre important d'équipes de la LNH qui n'ont pas de dépisteurs basés au Québec.

«Quelqu'un d'une équipe de la LNH m'a dit hier que lorsqu'il était arrivé en poste, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas de dépisteurs au Québec. Ça, ça me fend le cœur. Ça, c'est inadmissible», a-t-il reconnu.

La LHJMQ regardée de haut?

Ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est que la LHJMQ n'est souvent pas traitée d'égale à égale avec les autres ligues, autant du Canada qu'ailleurs. Ce n'est pas le cas, selon Cecchini.

«J'ai passé beaucoup de temps avec le directeur du recrutement de la Centrale de la LNH, Dan Marr, et ce n'est pas son analyse du tout. Je lui ai posé la question, très très franchement.»

D'ailleurs le commissaire de la LHJMQ n'envisage pas une réduction du calendrier de la saison régulière à court terme.

JOUEURS DE LA LHJMQ SÉLECTIONNÉS DEPUIS 2010

2010: 22

2011: 22

2012: 19

2013: 31

2014: 17

2015: 30

2016: 14

2017: 14

2018: 23

2019: 18

2020: 20

2021: 24

2022: 19

2023: 12

Les joueurs de la LHJMQ sélectionnés

2 (37) Ethan Gauthier (Drummondville) Tampa Bay

2 (48) Étienne Morin (Moncton) Calgary

3 (77) Mathieu Cataford (Halifax) Vegas

3 (83) Dylan MacKinnon (Halifax) Nashville

4 (116) Andrei Loshko (Chicoutimi) Seattle

4 (122) Cam Squires (Cap-Breton) New Jersey

4 (128) Quentin Miller (Québec) Montréal

5 (131) Marcel Marcel (Gatineau) Chicago

5 (145) Justin Gill (Baie-Comeau) NY Islanders

6 (191) Luke Coughlin (Rimouski) Floride

7 (199) Matteo Mann (Chicoutimi) Philadelphie

7 (224) Tyler Peddle (Drummondville) Columbus

· Gabriel Perreault, du Programme national de développement américain, a été sélectionné au 23e rang de la première ronde par les Rangers de New York.

· Charles-Alexis Legault, de l’Université Quinnipiac, a été sélectionné en cinquième ronde par les Hurricanes de la Caroline.

· Le gardien natif de Pointe-Claire mais évoluant aux États-Unis Rudy Guimond a été sélectionné en sixième ronde par les Red Wings de Detroit.